بعد خسارة اعتبارية لمصر.. تونس والجزائر يتعادلان في دورة شمال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تعادل منتخبا تونس والجزائر للشباب بهدف واحد لكل فريق، اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الأولى من دورة شمال أفريقيا، المقامة حاليًا في تونس.

ونجح محمد بشير بلومي في تسجيل هدف التقدم للجزائر في الدقيقة 12 من اللقاء، قبل أن يتعادل آدم بلامين لتونس في الدقيقة 34.

وشهد اليوم الأول من الدورة اعتبار منتخب مصر خاسرًا أمام نظيره الليبي بهدفين نظيفين، بعدما فشل في استكمال النصاب القانوني للمباراة "15 لاعبًا" لكثرة الإصابات بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الثانية يوم الجمعة القادم بمواجهتي الجزائر مع المغرب ومصر مع تونس.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن في وقت سابق توفير طائرة خاصة غدًا الأربعاء، لبعثة منتخب مصر لإعادته من تونس.

ويتأهل منتخبين من دورة شمال أفريقيا المشارك بها خمس منتخبات للمشاركة في كأس أمم أفريقيا التي ستقام في موريتانيا، والمؤهلة للمشاركة في كأس العالم للشباب بإندونيسيا 2021.

الجدير بالذكر أن مسؤولي كرة القدم في مصر ينتظرون حاليًا معرفة مستجدات المسحة الأخيرة التي خضع لها اللاعبين وتحديد إمكانية استئناف منافسات البطولة من عدمه وفقًا لها.