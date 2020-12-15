رابط البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو real madrid vs athletic club في الدوري الاسباني ، يستضيف نادي ريال مدريد خصمه فريق أتلتيك بلباو اليوم الثلاثاء في مواجهة الجولة التاسع عشر من الدوري الاسباني للموسم الحالي ، وسوف تقام اليوم المواجهة على ارضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل نادي ريال مدريد مستقبل عليه الموجهات في الفترة الحالي، واليوم يبحث ريال مدريد عن الانتصار الثالث له على التوالي في الدوري الاسباني ، وسوف تبدا اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في تمام الساعة الحادي عشر مساءا بتوقيت والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت السعودية

مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ريال مدريد الذى بكل قوته في اخر ثلاث مباريات لعبها

الفريق وكانت مباريات قوية جدا ، اول مباراة كانت من امام فريق اشبيلية على ملعبه وتمكن ريال مدريد من الانتصار بهدف وحيد في ملعب صعب ، ثم في نفس الاسبوع المواجهة التي كان بعدها سوف يتم تحديد مصير ريال مدريد في المنافسات الاوروبي وقد حقق فيها الانتصار على ملعبه من امام خصمه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ ، وبعد ذلك في بداية الاسبوع الحالي ديربي مدريد على ملعبه من امام خصمه فريق اتلتيكو مدريد وقد تمكن ريال مدريد من اكتساح المباراة وفاز فيها بهدفين بدون رد ، وحاليا هو صاحب المركز الثالث فارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

فيما فريق أتلتيك بلباو على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل ضيفا من امام نظيرة فريق ريال مدريد ، وحاليا فريق أتلتيك بلباو هو صاحب المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعد ان لعب 12 مباراة وقد حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مباريتين وقد خسر في 6 مباريات ، ومواجهة اليوم الثلاثاء تقام ضمن منافسات الاسبوع التاسع عشر ، مع العلم ان الفريين كلا منهما لعب 12 مباراة فقط واليوم تقام مباراة من جولة متقدمه في منتصف الاسبوع ، وسوف تنقل اليوم مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو على قناة بي ان سبورت الثالثه.