المنيا 2004 يبدأ مشواره بفوز قوي على نادي ملوي بسداسية نظيفة

حقق فريق نادي المنيا مواليد 2004 فوزًا كبيرًا، اليوم الثلاثاء، على فريق نادي ملوي، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب نادي المنيا الجديدة، في أولى مباريات دوري المنطقة لمواليد 2004 هذا الموسم، وجاءت المباراة من جانب واحد، وسيطر عليها لاعبي فريق المنيا.
حيث أحرز الهدف الاول، اللاعب ابراهيم كمال، في الدقيقة 31من الشوط الاول، لتتوالى الأهداف خلال الشوط الثاني، ويسجل الفريق 5 اهداف أخرى لكل من، شريف ياسر (هدفين)، و احمد ايهاب، حازم صلاح، واسلام سيد العالمي (هدف لكل منهم)، من جانب آخر حرص مجلس إدارة النادي على حضور المباراة لمتابعة ودعم الفريق ، حيث حضر المستشار أحمد عمر، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعميد محمود السبيعي، أمين الصندوق.
و هاني صدقي ، عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين، ويقود فريق المنيا 2004: أحمد ابو بكر عبدالعزيز، مديرا فنيا، ومحمد عمر مدربا عاما، د. هشام عبدالحميد، ومحمد يسري، مدربا حراس مرمى، دكتور أحمد عمر، مخطط أحمال، محمد صلاح، أخصائي علاج طبيعي، محمد ابو العلا، مدير إداري ، وإشراف دكتور يحي كامل، مدير قطاع الناشئين.
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