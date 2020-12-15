موعد مباراة ليفربول وتوتنهام الأربعاء في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواجهة نارية أمام نظيره توتنهام هوتسبير الذس يقوده فنيًا البرتغالي جوزيه مورينيو، في المباراة التي ستجمع بينهما في تمام الساعة العاشرة مساء غد الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام :

تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإصافة إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام :

ستكون مباراة ليفربول وتوتنهام غدًا الأربعاء، في بطولة الدوري الإنجليزي، منقول بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق التونسي

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الجدول

عصام الشوالي.

ويمتلك ليفربول وتوتنهام نفس الرصيد من النقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بواقع 25 نقطة لكل منهما، إثر سقوطهما في فخ التعادل أمام فولهام وكريستال بالاس على الترتيب، ولذلك يسعى كلا الفريقين في لقاء الغد للفوز والانفراد بالمركز الأول.

يستمر غياب الحارس أليسون بيكر وكذلك تياجو ألكنتارا وأوكسليد تشامبرلين وفيرجيل فان دايك وجو جوميز للإصابة.

تصريحات مورينيو

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وتوتنهام: "ليفربول فريق قوي للغاية، هذا الفريق الحالي، نتاج عمل كبير على مدار سنوات، إذا لم أكن مخطئًا، هذا حصيلة 1894 يومًا من العمل مع يورجن كلوب والعديد من اللاعبين الرائعين،

إصابات ليفربول خاعة!

وأعتقد أن الخطأ قد يكون ببضعة أيام، لكنها قد تكون أيام مزيفة حوالي 390 يومًا، وذلك بسبب توقف كورونا ، لكنهم على مدار المواسم الماضية يعملون بجد".

وعندما سئُل مورينيو عن إصابات ليفربول وهل ستكون حافزًا لتوتنهام في مباراة الغد، قال البرتغالي: "ليفربول لا يعاني من إصابة قوية سوى فيرجيل فان دايك، محمد صلاح موجود وليس مصابًا، فيرمينو وماني كذلك، فابيينو وأليسون وروبرتسون وكبار اللاعبين في الفريق في جاهزية، وأعتقد أن ماتيب سيلعب، لكن بالنسبة لي فان دايك فقط هو اللاعب الوحيد المؤثر، وعندما تقارن بين قائمة إصابات ليفربول وبين أفضل تشكيلة يمكن لـ كلوب وضعها، ستجد بأن الفريق الأساسي أفضل بكثير، لن تجد الكثير من الغيابات".

موقف جاريث بيل

وعن جاهزية جاريث بيل نجم السبيرز لمواجهة ليفربول قال مورينيو: "لا تزال لدينا جلسة تدريبية اليوم، بيل لم يتدرب أمس مع الفريق، وكانت تدريباته في صالة الألعاب الرياضية فقط، في الوقت الحالي هو غير متاح، لكننا سنرى ما سيحدث حتى الغد".