رابط البث المباشر لمباراة تشيلسي وولفرهامبتون wolverhampton vs chelsea في الدوري الانجليزي ، يحل نادي تشسيلسي ضيفا من امام خصمه فريق وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثالثه عشر من الموسم الحالي للدوري الانجليزي الممتاز 2020-2021 ، وسوف تقام اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر المباراة على ارضية ملعب مولينيو معقل نادي وولفرهامبتون مستقبل عليه مواجهة اليوم في النصف الاول للموسم ضمن مواجهة الذهاب ، وسوف تبدا اليوم الثلاثاء في منتصف الاسبوع مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثامنه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة تشيلسي وولفرهامبتون

تشيلسي الذى كان يامل في بداية الاسبوع الحالي وضمن الجولة الثانية عشر ان

يتصدر الدوري الانجليزي الممتاز تعثر خارج ملعبه من امام نظيرة فريق ايفرتون في المواجهة التي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد وكان هي الخسارة الثانية لفريق تشيلسي في الموسم الحالي ، وحاليا نادي تشيلسي هو صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب من الدوري برصيد22 نقطة بعد ان خاض الفريق 12 مباراة وفاز في 6 مباريات وتعادل في اربع مباريات ، واليوم في منتصف الاسبوع يلعب مواجهة صعبه ثانية على التوالي خارج ملعبه ولكنه هذه المرة يريد الانتصار والثلاث نقاط.

موعد مباراة تشيلسي وولفرهامبتون

بينما فريق علي الجانب الاخر في مواجهة اليوم التي يستقبلها علي ارضية ملعبه في منتصف الاسبوع من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز ، وحاليا فريق وولفرهامبتون هو صاحب المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بعد ان لعب الفريق 12 مباراة وقد حقق الفوز في 5 مباريات وخسر في 5 مباريات ايضا وتعادل في مباريتين ، واخر مباراة لعبها نادي وولفرهامبتون قبل مواجهة اليوم كانت في بداية الاسبوع الحالي على ملعبه من امام نظيرة فريق استون فيلا وخسر بهدف وحيد ، وسوف تنقل اليوم مباراة تشيلسي وولفرهامبتون على قناة بي ان سبورت الثانية.