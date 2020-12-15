بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون اليوم 15/12/2020 في الدوري الانجليزي

يأمل فرانك ليبوف لاعب تشيلسي وفرنسا السابق أن يصبح الأول قادرا على اقتناص نقاط المباراة دون تقديم أداء جيد، وهو الأمر الذي يراه يميز فريقا فائزا على فريق آخر.
وقال ليبوف المتوج بمونديال 1998:"كنت حزينا لأن المباراة (التي خسرها الفريق ضد إيفرتون يوم السبت) ذكرتني بتشيلسي المليء بلاعبين دوليين ولا يمتلك الروحالقتالية الإنجليزية".
وواصل في حواره مع ESPN "وهو ما حدث يوم السبت. عليك أن تكون محاربا، عليك أن تكون قبيحا أحيانا ونصف الفريق لا يقدر على ذلك. الفريق صغير السن، لا خبرة لديه ولابد من إيجاد طريقة للفوز".
واستمر "لا ترتكب أخطاء في الدفاع، مثل التردد الذي حصل بين تياجو سيلفا وإدوارد ميندي، عليك أن تخطف المباراة وتحسمها بهدف. تشيلسي يحاول لعب كرة قدم جميلة، هذا جيد في منتصف الملعب، لكن ليس مجديا في الهجوم والدفاع".
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