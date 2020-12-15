شكرا لقرائتكم خبر عن شروط العين تهدد صفقة الأهلي السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسميانى، المدير الفنى للأهلى، على استبعاد جيرالدو من القائمة لإضافة المهاجم الأجنبى الجديد المقرر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ المدير الفنى، المسؤولين في النادى بعدم حاجته للاعب، واستعجل سرعة تسويقة لإنهاء الصفقة الجديدة.

وباتت صفقة التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتى، مهددة بالتجميد بسبب طلب النادى الإماراتى انتقال حسين الشحات، مقابل الموافقة على رحيل المهاجم التوجولى للقلعة الحمراء، وهو الأمر الذي رفضه الجهاز الفنى للأهلى بداعى حاجة الفريق إلى جهود الشحات في الفترة المقبلة باعتباره من الأعمدة الرئيسية للفريق.