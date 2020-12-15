شكرا لقرائتكم خبر عن شروط العين تهدد صفقة الأهلي السوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسميانى، المدير الفنى للأهلى، على استبعاد جيرالدو من القائمة لإضافة المهاجم الأجنبى الجديد المقرر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
وأبلغ المدير الفنى، المسؤولين في النادى بعدم حاجته للاعب، واستعجل سرعة تسويقة لإنهاء الصفقة الجديدة.
وباتت صفقة التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتى، مهددة بالتجميد بسبب طلب النادى الإماراتى انتقال حسين الشحات، مقابل الموافقة على رحيل المهاجم التوجولى للقلعة الحمراء، وهو الأمر الذي رفضه الجهاز الفنى للأهلى بداعى حاجة الفريق إلى جهود الشحات في الفترة المقبلة باعتباره من الأعمدة الرئيسية للفريق.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
122,086
-
تعافي
105,132
-
وفيات
6,943
كانت هذه تفاصيل خبر شروط العين تهدد صفقة الأهلي السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.