شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: منتخب الشباب يعود إلى القاهرة غدًا بطائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إرسال طائرة خاصة مجهزة طبيًا إلى تونس، لإعادة منتخب الشباب للقاهرة بعد تفاقم الإصابات بفيروس كورونا وصعوبة استمرار المنتخب في تونس، بعدما أكدت المسحات استمرار إيجابية مسحة أكثر من ١٣ لاعبًا، والمدير الفني ربيع ياسين، واستحالة استمرارهم في البطولة.

وقال: «كل اللاعبين المصابين سيعودون إلى القاهرة غدًا».

وصرح وزير الرياضة لـ«المصري اليوم»: «المنتخب سيعود غدا إلى القاهرة على متن طائرة بعد التنسيق مع وزير الطيران، وبعد التأكد من صعوبة موقف المنتخب وإصابات اللاعبين في تونس».

وتابع «صبحي»: «سلامة اللاعبين أهم مليون مرة من أي بطولة أو مباراة، وأنه تدخل بنفسه مع الجهات المسؤولة لإعادة المنتخب بأسرع وقت ممكن».