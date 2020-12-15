شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين برشلونة وباريس سان جيرمان على ضم «ديباي» فى الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل برشلونة وباريس سان جيرمان في صراع على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وحاول برشلونة التعاقد مع ديباي في الصيف، لكنه فشل في حسم الصفقة لأسباب تتعلق بالقيمة المادية للصفقة، فيما اقتحم سان جيرمان السباق مؤخرا لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ان برشلونة على دراية بمفاوضات باريس مع وكلاء ديباي قبل وبعد إصابة نيمار دا سيلفا، نجم سان جيرمان، وأشارت إلى أن برشلونة يتواصل أيضا مع ممثلي ديباي، من أجل إبرام الصفقة في يناير المقبل، بناء على رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان.



وأوضحت أن برشلونة يراهن على رغبة ديباي أيضا الذي يحلم باللعب مع البارسا، ومقتنع أن الخطوة المقبلة في مسيرته ستكون في "كامب نو"، يذكر أن عقد ديباي مع ليون ينتهي في الصيف المقبل، لذا يحق للاعب التوقيع مجانًا مع أي نادٍ في يناير/كانون ثانٍ المقبل.ت ؤلا ا لار