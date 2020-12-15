بيراميدز يرد على أنباء بيع «رمضان صبحي» للزمالك

أكد مسئولو نادى بيراميدز أن كل مايتردد عن رحيل رمضان صبحى لنادى الزمالك وأستبداله بمصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض كلام خيالى ليس له أي أساس من الصحة.

وكشف مصدر بنادى بيراميدز، أن رمضان صبحى هو مشروع نادى بيراميدز وليس مجرد لعب فى صفوف فريقه الكروى، وأى كلام عن بيعه أو أستبداله فى الوقت الحالى من وحى كاتبه فقط لان صبحى موهبة كبيرة لا تتكرر فى الملاعب كثيرا.

وأضاف المصدر أن مصطفى محمد مهاجم جيد بالطبع، ولكن إذا فكرنا فى أستبدال صبحى يكون مكان الارجنتينى ميسى أو البرتغالى رونالدو فقط .

وكانت انباء قد ترددت عن وجود صفقة أستبدال بين ناديا بيراميدز والزمالك بانتقال رمضان صبحى لاعب السماوى إلى الابيض مقابل رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك لبيراميدز.