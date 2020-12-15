إتحاد الكرة يقرر إيقاف «رمضان صبحي» لاعب بيراميدز

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس مازن مرزوق، العقوبات التالية، بعد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

- إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز مباراة واحدة، بعد طرده لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه أمام الاتحاد.

- إيقاف علي ماهر المدير الفني للمصري مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع الإسماعيلي.

- إيقاف طارق أبوالليل المدير الإداري للنادي الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع المصري.