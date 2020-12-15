أعلن المؤلف مدحت العدل رسميًا ترشحه على مقعد الرئاسة في انتخابات نادي الزمالك القادمة. وكتب العدل عبر حسابه بموقع «انستجرام» : «نويت الترشح بإذن الله في انتخابات نادي الزمالك القادمة علي مقعد الرئاسة علي أن يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيًا لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الزمالك..الزمالك فقط. وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق إن شاء الله».

كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل يعلن الترشح لرئاسة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.