إيقاف رمضان صبحي مباراة.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الجولة الأولى بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب الدولي رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك بالجولة الثانية من عمر دوري WE المصري.

كان رمضان صبحي قد حصل بطاقة صفراء أثناء مباراة الجولة الأولى من البطولة أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف، وبعد نهاية المباراة أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء أخرى في وجه اللاعب المحتج على إحدى القرارات.

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على تويتر القرارات الخاصة بلجنة المسابقات عن الجولة الأولى والتي تأكد فيها إيقاف رمضان صبحي لمباراة واحدة وغيابه عن مباراة الزمالك.

كما أعلن اتحاد الكرة إيقاف علي ماهر، المدير الفني للمصري، مباراة واحدة مع غرامة 20 ألف جنيه بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، وعاقبت لجنة المسابقات طارق أبو الليل، مدير إدارة النادي الإسماعيلي، بالإيقاف لمباراة واحدة وغرامة 20 ألف جنيه بسبب أحداث مباراة المصري.