عصام عبد الفتاح: بنسبة كبيرة قد لا تقام مباراة منتخب الشباب ضد ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، والمشرف على الحكام باتحاد شمال إفريقيا والمتواجد حاليا في تونس، إنه يتمنى مراجعة لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مضيفًا أنه بنسبة كبيرة لن تلعب مباراة منتخب الشباب ضد ليبيا وسيتم اعتبار الفريق خاسرًا.

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني للشباب مع نظيره الليبي ظهر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس والمؤهلة لأمم لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا، إلا أن المسحة التي أجراها لاعبو المنتخب الوطني أثبتت إيجابية عينة 14 لاعبًا بخلاف ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر محطة راديو مصر، قال عبد الفتاح المتواجد في تونس: "بنسبة كبيرة قد لا تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام ليبيا، بعد الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا".

وأضاف: "فوجئنا بكمية الإصابات في المنتخب، طالبنا بعمل مسحة آخرى، وظهرت نتيجتها بعد منتصف الليل، لائحة كاف تنص على ضرورة وجود 11 لاعبا (بينهم حارس مرمى) و 4 احتياطي لخوض المباراة، وهو غير متوافر بين صفوف الفراعنة".

وتابع: "أتمني مراجعة اللائحة لتتوافق مع الظروف الحالية التي تمر بها كرة القدم، المباراة قد لا تلعب، وسيتم اعتبار منتخب مصر للشباب خاسرًا أمام ليبيا".

وتابع: "لو تم تأجيل أي مباراة سيتم تغيير كل ترتيبات إقامة الدورة، خاصة أن كل 48 ساعة تقام مباراة، نحن نعيش في ظروف استثنائية، والبطولة نفسها تأجلت وكان مقرر إقامتها الشهر الماضي، كنت أرى إمكانية تأجيل اللقاء وإقامته في نهاية البطولة".

وواصل: "هناك اتصالات عديدة وتدخل هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بكاف وفيفا مع رئيس الاتحاد التونسي وديع الجرئ لحل الأزمة".

وأتم: "جمال محمد علي عضو اتحاد الكرة وصل إلى تونس اليوم، وأتمنى أن يقدم مذكرة احتجاجية للحفاظ على حقوق منتخب الشباب"