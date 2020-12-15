منتخب الشباب: حجز ربيع ياسين في إحدى المستشفيات بتونس غير صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى وليد ماهر، المتحدث الإعلامي لمنتخب الشباب، ما تردد حول حجز ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب في إحدى المستشفيات بتونس.

وقال ماهر في تصريحات صحفية، إن حالة ربيع ياسين جيدة، ولم يتم حجزه في أي مستشفى بتونس.

وأوضح، أن تواجد مدرب منتخب مصر للشباب بإحدى المستشفيات كان من أجل إجراء بعض الفحوصات، بجانب أشعة على الصدر.

وأشار إلى أن مدرب المنتخب الوطني للشباب يتمتع بحالة جيدة للغاية، ولا يعاني من أعراض كورونا.

ومن جانبه، قال ياسين في وقت سابق، إن نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا أثبتت إيجابية إصابته بالفيروس بالإضافة إلى 14 لاعبًا في منتخب الشباب.

وضرب فيروس كورونا صفوف لاعبو المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وحتى الآن لا يزال موقف إقامة مباراة منتخب مصر أمام ليبيا غامضًا، في ظل انتظار قرار لجنة المسابقات واللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".