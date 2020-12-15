شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب واحد يهدد بانسحاب منتخب مصر من مواجهة ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باتت مباراة منتخب الشباب مع ليبيا مهددة بالالعاء بعدما نشبت أزمة جديدة تهدد إقامة المباراة المقررة اليوم الثلاثاء في تونس بالجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً.

وأعلن عمر ربيع ياسين نجل المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عبر "تويتر" أن منتخب مصر توجه إلى ملعب المباراة باللاعبين المتاحين وعددهم 13 لاعبا وحارسي مرمى.

وأضاف: "طبقاً للوائح والقوانين فعدد اللاعبين المفترض تواجدهم لإقامة المباراة 11 لاعبا في الملعب من بينهم حارس مرمى و4 لاعبين على مقاعد البدلاء".وتابع" العدد لا يكفى على دكة البدلاء فالأقرب انسحاب مصر وفوز ليبيا اعتبارياً بنتيجة 2-0.

وتعرض منتخب مصر للشباب لإصابات بالجملة بفيروس كورونا بين صفوف لاعبيه بجانب المدير الفني ربيع ياسين. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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