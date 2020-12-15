شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا تتعاقد على شراء مجموعة أجهزة طبية لتأهيل اللاعبين قبل المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة نادي سيراميكا تطوير المنظومة الطبية في النادي، بشراء عدد من الأجهزة الطبية الحديثة التي تستخدم في العلاج، وتأهيل المصابين بأحدث الطرق المتبعة.

وتم تزويد المنظومة الطبية بعدد من الأجهزة لسرعة علاج المصابين والتأهيل والاستفسار عن الاصابات، بسبب ضغط المباريات.

ووضع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا برامج تدريبات علاجية ووقائية الطبي، لوقاية اللاعبين من التعرض للإصابات العضلية والركبة ومفصل الكاحل والرباط الصليبي.

كما حدد الجهاز الطبي البرامج الغذائية المناسبة للاعبين قبل وبعد المباريات، للاستفادة الكاملة من جميع العناصر الغذائية، التي تعمل على رفع كفائتهم البدنية داخل الملعب.

ويضم الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا كفاءات طبية مرموقة، على رأسها الدكتور فريد رضوان، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي، وماجيستير جراحة العظام، ودراسات عليا دكتوراة جراحة العظام، ودبلومة الطب الرياضي من اتحاد الأطباء العرب، ودبلومة الطب الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتضم المنظومة الطبية لنادي سيراميكا كليوباترا، الدكتور محمد الشافعي، استشاري التأهيل الرياضي، وحاصل على دبلومة الطب الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وماجستير في إصابات الملاعب، ودكتوراه في علم النفس الرياضي، ومشارك في مؤتمر الطب الرياضي العالمي في دولة جنوب افريقيا.

وتضم المنظومة الطبية أيضًا، عمرو عبد الرؤوف، أخصائي التدليك العلاجي وإصابات الملاعب، وحاصل على درجة الماجستير في مجال عمله، وباحث دكتوراة، والكابتن حسام هشام الجمل، أخصائي التدليك العلاجي وإصابات الملاعب، وحاصل على بكالوريوس التربية الرياضية.