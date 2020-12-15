الامارات | حكم يعتدي على رجل إسعاف في الدوري السوري

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يعتدي على رجل إسعاف في الدوري السوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد لقاء حطين والطليعة الذي أقيم على استاد الباسل في مدينة اللاذقية لحساب الدور السابعة في الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، وانتهى بالتعادل السلبي، حالة فريدة في ملاعب كرة القدم، بعد أن توجه حكم الساحة عبدالله بصلحلوا بالاعتداء على أحد رجال الإسعاف خلال قيام الأخير بواجبه ونقل أحد لاعبي الطليعة خارج الملعب لتلقي العلاج.

وسجلت الدقائق الأخيرة، وفقا لمجريات المباراة التي بثتها الفضائية السورية، ظهور العديد من حالات الشد العصبي بين لاعبي الفريقين، خاصة من حطين الذين سعوا جاهدين إلى تسجيل هدف الفوز، قبل أن تشهد الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع الذي قدر بستة دقائق، سقوط لاعب الطليعة صلاح خميس ومن دون احتكاك بالكرة أو بلاعبين حطين داخل منطقة جزاء فريقه، اندفع على أثرها الطاقم الإسعافي إلى أرضية الملعب بهدف نقل اللاعب خارجاً، إلا أن دخول الطاقم جاء من دون إعطائهم الأذن من الحكم بصلحلوا الذي بدر منه رد فعلٍ سلبي وبشكل غاضب بالاعتداء على أحد افراد الطاقم الاسعافي.

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