شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لليد يواجه البحرين وديًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره البحريني مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية استعدادًا لبطولة العالم 2021.
وكان المنتخب المصري قد وصل العاصمة البحرينية المنامة، أمس الأثنين، للانتظام في معسكر تدريبي يتخلله مواجهتين وديتين مع منتخب البحرين، على أن تقام المواجهة الأولى اليوم، والثانية يوم الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب المصري يوم الجمعة القادم، ضمن الاستعدادات لمونديال اليد 2021، والذي تستضيفه مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير المقبل.
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