شكرا لقرائتكم خبر عن غضب على السوشيال ميديا بعد نقل مباراة الأهلي وغزل المحلة للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دشن مستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج «الدواعي الامنيه» ليتصدر التريند في مصر، إعتراضاً على قرار اللجنة الخماسية المنوطة بإدارة اتحاد الكرة المصري، بتبديل مباراة الأهلى وغزل المحلة.

وكان من المقرر أن يستضيف «المحلة» الأهلي في مباراة الدور الأول، لكن بسبب عدم وصول الموافقات الأمنية على إقامة المبارة على استاد غزل المحلة، تقرر تبديل المباريات.

وأعلن الأتحاد المصري لكرة القدم، امس، اتفاق الفريقين على تبديل المباريات، لتقام مباراة الدور الأول بينهم على ستاد الأهلي We السلام، ليكون الأهلى صاحب الأرض، فيما ستلعب مباراة الدور الثاني على أستاد غزل المحلة، وستقام مباراة الأهلى وغزل المحلة يوم الجمعة القادم الساعة السابعة والنصف على أستاد السلام we الأهلي.

في المقابل كان نائب رئيس نادي غزل المحلة والمشرف العام على الكرة بالنادي، «حسام عزو» أفاد في تصرحيات تلفيزيونية بالامس، أن الغزل هو من طلب من أتحاد الكرة نقل المباراة إلى القاهرة، بعد ملاحظات الإتحاد لمعاينة الاستاد.

مشيرا إلى أن الملاحظات تعلقت بعدد الكاميرات وبعض التجهيزات الأمنية، قائلا «نحن مَن طلبنا من اتحاد الكرة أن يتم نقل المباراة إلى القاهرة».