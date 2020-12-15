شكرا لقرائتكم خبر عن مزاح بين أنيللي وبونوتشي ومناوشات بين كوستا وألونسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

علق الخصوم على قرعة الدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، في إيطاليا مازح أندريا أنيللي رئيس نادي اليوفنتوس نائب الكابتن ليوناردو بونوتشي على أول مواجهة بين بورتو والعملاق الإيطالي في نفس الدور منذ 2016، وقال: «علينا العثور على كرسي لبونوتشي» في إشارة لجلوس الظهير على الدكة في مباراة اليوفنتوس أمام بورتو قبل 4 سنوات والتي فاز فيها بطل إيطاليا على ملعب دراجاو، وجذب بونوتشي (33 عاماً) الأنظار في تلك المباراة وهو جالس على الدكة بالقرب من مسؤولي النادي بعد استبعاد المدرب حينها أليجري له عقب شجار بينهما لكنه شارك في مباراة الإياب عندما فاز اليوفي 1- صفر.

واعترف أنيللي (45 عاماً) الذي اختير أفضل رئيس لنادٍ أوروبي وقال: «نحن نؤمن بتكرار التفاصيل الناجحة، وقلنا بعد القرعة علينا أن نجلس بونوتشي على الدكة» وأضاف بجدية: «لن نستخف بأي خصم، لقد خرجنا في هذا الدور أكثر من مرة وبشكل غريب، يجب أن نواجه بورتو بجدية فهو ناد له تاريخه في المسابقة»، وأثنى أنيللي على أداء المدرب بيرلو وقال: «أفكار بيرلو تبهرنا، كان من اللطيف رؤيته وهو يبني كادره بالاهتمام والحداثة والإنسانية، لم نتوقع أن يكون لكريستيانو رونالدو شخصية ممازحة ونثمن وجوده معنا كل يوم»، ويواجه اليوفي محلياً أتالانتا الأربعاء لمواصلة الضغط على المتصدر ميلان.

وفي المواجهة النارية بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد، بدأت المناوشات بين ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي ودييجو كوستا زميله السابق ومهاجم أتلتيكو مدريد حالياً، ونشر ألونسو على «إنستجرام» بعد القرعة: «أعود لمسقط رأسي قريباً، دوري الأبطال» ليرد عليه كوستا بـ3: إيموجي (فاتح عينيه) وإيموجي نار ثم يرد عليه ألونسو بإيموجي يضحك ويبكي وإيموجي بيدين للتحية.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكن الأتلتي يتصدر الليجا ويعتقد لامبارد مدرب البلوز أن المجموعة صعبة وقال: «أعتقد أن أكثر الناس يرون أن مجموعتنا هي الأصعب لكن في النهاية كل المجموعات صعبة بالدور الـ16، شاهدت الأتلتي وهو يقصي ليفربول الموسم الماضي وهو فريق كبير ويملك الخبرة».. وتجري مباريات الذهاب بين 16 و24 فبراير / شباط والإياب بين 9 و17 مارس /آذار.