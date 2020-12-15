شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ربيع ياسين خضع لأشعة على الصدر بأحد المستشفيات للاطمئنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب خضع لفحوصات طبية بأحد المستشفيات بتونس، بجانب أشعة على الصدر، وجاء انتقال ياسين للمستشفي للاطمئنان على صحته، التي أثبتت الفحوصات أنها بخير.

وتأكدت إقامة مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا فى موعدها اليوم الثلاثاء، وعدم تأجيلها بعد سلبية عينة 3 لاعبين من فيروس كورونا ليصل عدد اللاعبين غير المصابين إلى 14 لاعبا سيتم خوض اللقاء بهم.