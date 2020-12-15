شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُحدد ضحية صفقة المهاجم الأجنبى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو النادى الأهلى ضحية المهاجم الأجنبى الجديد، الذى من المنتظر ضمه خلال الميركاتو الشتوى المقبل، ورغم إصابة النيجيرى جونيور أجايى وحاجته لفترة علاج لن تقل عن 3 أشهر، إلا أن الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى رفض التفريط فى خدماته، وأكد أنه لاعب محورى ويعد من أهم عناصر الفريق الهجومية.

وأكد مسئولو الأهلى أن ضم المهاجم الأجنبي الجديد سيكون على حساب الأنجولي جيرالدو، الذي تم التوصل معه لصيغة تفاهم بخصوص فسخ عقده في الوقت الذى لازال اللاعب يتلقى عروضاً محلية وخارجية إلا أنه مستمر فى رفضها جميعاً.

ورفض مسئولو الأهلى التفريط فى حسين الشحات لاعب وسط الفريق فى صفقة شراء لابا كودجا مهاجم العين الإماراتى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وطلب العين استعادة حسين الشحات من الأهلى خلال الميركاتو الشتوى المقبل، وذلك للموافقة على بيع لابا كودجا للفريق الأحمر، واستطلع مسئولو الأهلى طلبات نادى العين لشراء لابا كودجا ليفاجأوا برغبة العين فى استعادة حسين الشحات والذى تم بيعه للأهلى مقابل 5 ملايين دولار، ويحاول الأهلى تدعيم هجومه بلاعب أجنبى سوبر ليحل محل جيرالدو، وذلك لكى يشارك مع الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية، وأكد مسئولو الأهلى أن حسين الشحات واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية، والتفريط فى خدماته أمر غير مطروح، مشددين أن سيتم الدخول في مفاوضات مع العين لشراء كودجا من خلال دفع مبلغ مالي.

وطلب موسيمانى المدير الفني تدعيم الأهلي قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية، ويرى موسيماني أن الأهلي يحتاج تدعيما قويا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق في مونديال الأندية الذي سيشهد منافسة قوية، لاسيما أن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذي سيُشارك في البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.