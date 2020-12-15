شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن نتائج مؤجلات الأسبوع الخامس من دورى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات نتائج مؤجلات الأسبوع الخامس من دورى مراكز الشباب النسخة الثامنة، بإقامة 68 مباراة فى 10 محافظات، تحت شعار "مصر أولاً .. لا للتعصب".

وانتهت 59 مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 9 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدورى، وأحرزا اللاعبون 313 هدفا، وجاءت مراكز شباب الغربية الأعلى تهديفاً بـ66 هدفاً من 12 مباراة ومراكز شباب جنوب سيناء الأقل بسبعة أهداف من مباراة واحدة خلال مؤجلات الأسبوع الخامس لدوري مراكز الشباب .

في محافظة المنوفية فاز مركز شباب ابنهس علي الروضة 2/0 ، وتعادل سنتريس مع سبك الاحد 4/4 ، وفوز كفرقورص علي اشمون 2/0 ، واصطباري علي الدبابية 2/1 ، وبركة السبع علي بيجرم 8/5 ، وكفر عشما علي العراقية 3/2 ، ومشيرف علي سبك الضحاك 2/1 ، ومسجد الخضر علي مدينة منوف 3/0 ، وميت عافية علي طوخ دلكة 2/1 ، وتعادل كفر الباجور مع جزي سلبياً . وجاءت نتائج مؤجلات الدقهلية ، فوز المطرية علي ميت سلسيل 3/1 ، والنسايمة علي العصافرة 5/3 ، ودنجواي علي ليسا الجمالية 2/0 ، وسنفا علي طماي الزهايرة 2/1 ، ودنديط علي المخزن 5/3 ، وفوز ميت اشنا علي نوسا الغيط 1/0 ، وشهدت محافظة جنوب سيناء مباراة وحيدة بين مركز شباب الساحل وأبورديس بنتيجة 6/1 للساحل.

وشهدت نتائج محافظة الإسماعيلية ، فوز سرابيوم علي الزغابة 4/2 ، والبر الثاني علي أبوسلطان 3/1 ، والسحارة علي فايد 2/0 ، وأبوعطوة علي أبوشحاته 2/0 ، وتعادل الواصفية مع الحلوس ومع الإسماعيلية مع الزهراء بنفس النتيجة 3/3 ، بينما شهدت محافظة البحيرة 5 مؤجلات جاءت نتائجها كتالي ، فوز الرحمانية علي برج رشيد 5/1 ، وسنهور علي كوم البركة 5/1 ، وأبوالمطامير علي عباس العقاد 1/0 ، وجناكليس علي جواد حسني 3/2 ، وفوز محمد رفعت علي بركة غطاس 4/1 .

وفي محافظة كفر الشيخ ، فاز مركز شباب المنشأة الكبرى علي روينة 4/3 ، وشباس الملح علي سيدي غازي 4/2 ، ونشرت علي الروضة 3/2 ، وبرمبال علي المجاز الشرقي 3/0 ، وغرب تيرة علي المناوفة 4/2 ، وفوز البرج علي بني بكار 6/1 ، وفي الوادي الجديد ، فاز باريس علي عارف 1/0 ، وعدن علي المنيرة 3/0 ، والخارجة علي الخرطوم 4/2 ، والداخلة علي بلاط 4/1 ، وأسمنت علي أولاد عبدالله 3/1 ، وفوز تنيده علي المعصرة 1/0 ، وشهدت محافظة بورسعيد 6 مباريات بدأها مركز شباب الخريجين بفوز علي أم خلف 4/1 ، وبنفس النتيجة فاز المناصرة علي السلام ، وفوز الرضوان علي الزهور 6/1 ، والقابوطي علي الحرفيين 2/0 ، وتعادل بورفؤاد مع الجرابعة 1/1 وتعادل أكتوبر مع الاستاد 2/2 .

فيما شهدت محافظة الشرقية 10 مؤجلات ، حيث فاز مركز شباب القنايات علي بني أيوب 1/0 وبنفس النتيجة فاز كفر الأشراف علي شيبة ، وفاز كفر الحصر علي المطاوعة 5/4 ، وبني عياد علي أبوجبر 6/3 ، والصالحية القديمة علي أبن العاص 6/0 ، والمجفف علي شبرا النخلة 3/2 ، والإبراهينية علي يني شبل 5/0 ، وبحطيط علي أبوياسين 2/0 والعدوة علي انشاص الرمل 2/1 ، وتعادل عرب درويش مع منية المكرم 1/1 .

وشهدت محافظة المنوفية أعلي معدل تهديفي ب 66 هدف من 12 مواجهة ، حيث فاز مركز شباب برما علي تطاي 7/1 ، ودلبشان علي نواج 4/3 ، وبلقينا علي بلتاج 9/3 ، ومحلة حسن علي ميت الرخا 5/3 ، وسجين الكوم علي شبرانبات 2/0 ، وشبرا ملس علي سامول 2/1 ، والجابرية علي محلة أبو علي 2/1 ، وشبشير الحصة علي مشال 2/0 ، والرجدية علي ميت يزيد 3/2 ، والفرستق علي منشأة الجنيدي 4/0 ، وتعادل محلة ذياد مع كفر الصارم 4/4 وتعادل الدلجمون مع فيشا سليم 2/2 .