شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الونش لتشكيل الزمالك أمام بيراميدز.. وأوباما على دكة الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك ضم يوسف أوباما لاعب الزمالك لقائمة مباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى، وذلك عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا ومشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق أمس، ويرفض البرتغالى المجازفة بالدفع بأوباما أساسيا فى مباراة بيراميدز لعدم اكتمال لياقته البدنية والفنية.

واستقر باتشيكو على عودة محمود حمدى الونش للتشكيل الأساسى للمباراة فى خط الدفاع بعدما كان احتياطيا فى مباراة المقاولون الماضية.

وأصبح المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك جاهزا للمشاركة فى مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية للدورى، بعدما تعافى من الإصابة التى كان يعانى منها وهى عبارة عن شد فى العضلة الأمامية، وشارك أوناجم فى التدريبات الجماعية للفريق أمس ليصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباراة.

من ناحية أخرى يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى للأبيض بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لتحليل "رابيد تيست" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق ثانى انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب فوزه على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت الماضى، فى افتاح مبارياته بمسابقة الدورى للموسم الجديد، ليحصد أول ثلاثة نقاط له فى المسابقة، يحتل بهم المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى بالتساوى مع الأهلى وسيراميكا كليوباترا اللذان احتلا المركزين الأول والثانى، عقب نهاية الجولة الأولى، فى حين خسر بيراميدز أولى مبارياته فى المسابقة من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وقامت إدارة القلعة البيضاء بإيداع المتأخرات عن الموسم الماضى فى الحسابات البنكية الخاصة باللاعبين خلال الساعات الماضية، وذلك لتحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى المسابقة المحلية التى يسعى الأبيض للمنافسة على لقبها منذ بداية المسابقة، لمُصالحة الجماهير بعد الإخفاق فى التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الأهلى فى النهائى التاريخى بهدفين مقابل هدف، ووداع بطولة كأس مصر، من دور نصف النهائى بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.