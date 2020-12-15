شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستعين بثنائى الجونة وسيراميكا للسفر لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى عادل محفوظ مدير منتخب مصر للشباب مواليد 2001 إجراءات سفر الثنائى أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى ميسى لاعب سيراميكا للسفر إلى تونس واللحاق ببعثة المنتخب.

وتأكدت إقامة مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا في موعدها اليوم الثلاثاء، وعدم تأجيلها بعد سلبية عينة 3 لاعبين من فيروس كورونا ليصل عدد اللاعبين غير المصابين إلى 14 لاعبا سيتم خوض اللقاء بهم.

كما يخضع صباح اليوم بعض من اللاعبين الـ14 المصابين بفيروس كورونا لأشعة مقطعية على الصدر، وحال تأكد سلامتهم سيتم ضمهم للقائمة المشاركة فى مباراة ليبيا.

وتأكدت سلبية عينة اللاعب مصطفى أشرف نجل وزير الشباب والرياضة من فيروس كورونا والمتواجد ضمن قائمة منتخب مصر للشباب الذي يستعد لمواجهة منتخب ليبيا ولم يتحدد الموقف النهائى من اقامة المباراة من عدمه بعد إصابة 14 لاعبا من بينهم ربيع ياسين المدير الفنى.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التواصل مستمر مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة والسفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس للاطمئنان على بعثة منتخب مصر للشباب وأنه تواصل مع ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب لمتابعة حالة المصابين بكورونا وهم 13 لاعبًا والمدير الفني.

وأكد وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية، أن الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة يسافر اليوم إلى تونس للاطمئنان على البعثة وسيتم اتخاذ القرار المناسب حيال البعثة.