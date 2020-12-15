شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب مُهدد بالخسارة 3 / 0 أمام ليبيا بسبب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن منتخب الشباب مواليد 2001 معرض لتوقيع عقوبة الإهمال بسبب وجود أكثر من 13 حالة للاعبين مصابين بفيروس كورونا ، قبل مواجهة منتخب ليبيا اليوم الثلاثاء في تصفيات شمال أفريقيا المقامة بتونس المؤهلة لامم افريقيا 2021 بموريتانيا. وأضاف المصدر أن اللائحة تنص على أنه" إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين (11 لاعبًا بما في ذلك حارس مرمى واحد + 4 بدلاء) أى 15 لاعبا للعب المباراة ، فسيتم اعتبار الفريق خاسرًا بنتيجة 3 - 0، وهو ما لا ينطبق على الفراعنة الصغار حتى الآن، حيث يمتلك المنتخب 14 لاعبا فقط قادرين على خوض اللقاء.

على صعيد متصل، طلبت بعثة منتخب الشباب من كاف إقامة المباراة اليوم سواء بـ14 أو 15 لاعبا، حيث يترقب المنتخب نتيجة مسحة السيد عطية حارس الزمالك حال تأكد سلبيتها سيخوض الفراعنة الصغار المباراة بـ15 لاعبا وفقا للوائح البطولة.

وأظهرت نتيجة المسحة التى خضع لها لاعبو منتخب الشباب أمس سلبية عينة 3 لاعبين من فيروس كورونا ليصل عدد اللاعبين غير المصابين إلى 14 لاعبا يمكن خوض اللقاء بهم.

فى السياق ذاته تأكدت سلبية عينة اللاعب مصطفى أشرف نجل وزير الشباب والرياضة من فيروس كورونا والمتواجد ضمن قائمة منتخب مصر للشباب الذى يستعد لمواجهة منتخب ليبيا.

وفى هذا الإطار قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن التواصل مستمر مع عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة والسفير إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس للاطمئنان على بعثة منتخب مصر للشباب، وأنه تواصل مع ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب لمتابعة حالة المصابين بكورونا.

وأكد وزير الرياضة، فى تصريحات تليفزيونية، أن الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة سافر إلى تونس للاطمئنان على البعثة.