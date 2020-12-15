شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما طلب الأهلى من لاعبيه إحضار عرض من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم من واقعة مثيرة بطلها ثنائى الأهلى السابق صالح جمعة وأحمد الشيخ، فبعد اتخاذ الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى قراراً برحيلهما ورفض كل منهما العروض الخارجية التى وصلتهما، عقد مسئولو الأهلى جلسة مع الثنائى والمفاجأة أنهم طلبوا منهما إحضار عرض من الزمالك حال وجود اهتمام بهما من الأبيض مع منحهما وعداً بالموافقة الفورية على العرض.

ولم يتقدم الزمالك وقتها بعرض للثنائي كما لم ينضم الثنائي للأبيض بعد رفع اسميهما من قائمة الأهلى، حيث انتقل أحمد الشيخ لبيراميدز رغم توقيعه للزمالك كما انتقل صالح جمعة لنادي سيراميكا في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد.