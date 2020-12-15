مصدر لمصراوي: صرف مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة التي تُدير النادي الأبيض، قررت صرف المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة عقب مران اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، بعد المباراة الودية التي خاضها أمس أمام فريق الشباب، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة الخاصة باللاعبين عقب مران اليوم الثلاثاء.

وأضاف، أن كل لاعب من فريق الكرة بالزمالك سيستلم "شيك" بمستحقاته المتأخرة من الموسم الماضي، لافتًا أن هذه المستحقات بنسب متفاوتة بين أفراد الفريق.

وأوضح، أنه صرف المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك من الموسم الماضي، يأتي بالتزامن مع تجهيز مقدم عقود اللاعبين.

ويستعد فريق الزملك لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الثانية من بطولة دوري we المصري.