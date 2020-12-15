رئيس النصر السعودي ينتقد اللاعبين بسبب النتائج السيئة للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

وجه صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي لكرة القدم، انتقادات لاذعة للاعبي الفريق، وذلك بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق مطلع الموسم الجاري.

وخسر النصر في ست مباريات من من أصل ثماني مباريات خاضها، حيث يحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن السويكت عقد اجتماعا مطولا مع اللاعبين مساء أمس الاثنين على هامش تدريبات الفريق، حيث انتقدهم بشدة وحملهم مسوؤلية نتائج الفريق حتى الآن.

وتابعت الصحيفة أن السويكت طالب لاعبيه بعدم اختلاق الأعذار أو اتهام المدير الفني للفريق ، موضحا أن النصر لن يقف على اللاعبين أو رئيس النادي.

وأضافت الصحيفة أن السويكت أخبر اللاعبين بأن أي لاعب لا يرغب في اللعب للفريق فعليه إخبار إدارة النادي بذلك

وطالب السويكت لاعبي فريقه بمسح الصورة المتواضعة التي ظهروا بها خلال المباريات الماضية والتي خسروا فيها مجموعة كبيرة من النقاط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين،

ووعد صفوان السويكت لاعبي الفريق بتسليمهم رواتبهم المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد فريق النصر لخوض أولى مبارياته في نسخة الموسم الحالي من كأس خادم الحرمين الشريفين، غدا الأربعاء، بمواجهة فريق الرائد.