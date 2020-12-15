كورونا يضرب المعسكر.. ماذا تقول لائحة كاف بشأن أزمة منتخب الشباب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يعيش منتخب الشباب تحت قيادة مدربه ربيع ياسين، أزمة بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفراعنة قبل ساعات من مواجهة المنتخب الليبي ضمن بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

كانت البداية، عندما أجرى لاعبو منتخب الشباب مسحة طبية قبل مباراة ليبيا التي كان مقررًا لها ظهر اليوم الثلاثاء، إلا أن النتائج أظهرت إيجابية 17 فردًا من أفراد البعثة بجانب ربيع ياسين مدرب المنتخب.

وطالب مسؤولو منتخب مصر للشباب، بإجراء مسحة فورية ثانية لجميع أعضاء بعثة المنتخب المتواجدة في تونس في معمل آخر، وبالفعل تم الأمر وتأكدت عينة 14 لاعبًا بخلاف ربيع ياسين المدير الفني للفراعنة. (طالع تفاصيل الأزمة كاملة ورد اتحاد الكرة)

من المقرر إقامة المباراة في تمام الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء (بتوقيت القاهرة)، وحتى الآن لم يتحدد الموقف من خوض المواجهة من عدمها.

ماذا تقول لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)؟

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عدة معايير تتعلق بالمنتخبات والأندية المشاركة في بطولاته الأفريقية خلال الفترة المقبلة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

1- إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين (11 لاعبًا بما في ذلك حارس مرمى واحد + 4 بدلاء) للعب المباراة ، فسيتم اعتبار الفريق خاسرًا بنتيجة 2 - 0.

**وهو الشرط الذي لا يتوافر في صفوف المنتخب حيث تضم البعثة 28 لاعبًا، تعرض 14 منهم للإصابة بفيروس كورونا، ما يعني أن العدد المتاح لخوض المباراة هو 14 لاعبًا فقط وليس 15 كما هو منصوص.

2- في حالة عدم تمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف أو مكان المباراة بسبب أي قيود تتعلق بفيروس كورونا، فسيتم اعتبار الفريق مهزومًا 2-0.

3- في حالة عدم تمكن الفريق المضيف من تنظيم مباراة أو عدم تفويض حكومته لاستقبال فريق آخر ، يُعتبر الفريق المضيف خاسرًا للمباراة 2-0.

4- في الحالات الاستثنائية، يجب استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي.