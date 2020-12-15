"أصدقاء الأمس منافسي اليوم".. زاوية أخرى لمواجهات دور الـ16 للأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - أُجريت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهات "جنونية" بين الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي البطولة، إلا أن الأمر لن يتوقف عند مواجهات الأندية وبعضها البعض فقط، بل امتد للاعبين الذي سيقفون أمام أنديتهم السابقة.

أبرز المواجهات التي أسفرت عنها القرعة، هي المباراة التي ستجمع بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة وأن الأخير الذي وصل إلى نهائي تشامبيونزليج النسخة الماضية سبق وتلقى هزيمة مُذلة أمام الفريق الكتالوني في نسخة 2016/2017.

التقى الفريقان في منافسات دور الـ16 لنسخة 16/17، وفي مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الأمراء نجح الفريق الباريسي في تسجيل 4 أهداف نظيفة في مرمى برشلونة لتتضاعف فرص الفريق الكتالوني في التأهل إلى منافسات ربع النهائي.

لكن في مباراة الإياب التي استضافها ملعب كامب نو، تمكن لاعبو بلوجرانا من تسجيل ستة أهداف مقابل هدف في مباراة درامية كان بطلها البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

وبالنظر إلى مواجهات دور الـ16، نجد أكثر من لاعب سيواجه فريقه السابق، وفيما يلي نستعرض أبرز هؤلاء اللاعبين:

نيمار vs برشلونة

يمكننا القول إن مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان هي أكثر المواجهات المنتظرة في مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويعد نيمار أبرز اللاعبين الذين ستسلط عليهم دائرة الضوء في تلك المباراة، فكما سبق وأشارنا إلى أن اللاعب البرازيلي كان بطل ريمونتادا برشلونة في نسخة 16/17 قبل رحيله إلى ملعب الأمراء مطلع موسم 17/18 في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي الفرنسي ما يقرب من 222 مليون يورو.

سبق لنيمار مواجهة باريس بقميص برشلونة في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وزار البرازيلي شباك النادي الفرنسي 7 مرات وصنع تمريرتين حاسمتين.

البالغ من العمر 28 عامًا، عانى من إصابة مؤخرًا في الكاحل، خلال مشاركته في خسارة فريقه أمام ليون (1-0) بالجولة الـ14 من الدوري الفرنسي، إلا أن النادي الباريسي أكد في بيان رسمي أمس الاثنين أن اللاعب البرازيلي حالته مطمئنة وسيجري فحوصات جديدة خلال 48 ساعة.

رافينيا vs برشلونة

أول موسم للاعب البرازيلي بقميص باريس سان جيرمان الذي انتقل إلى صفوفه مطلع الموسم الجاري قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر.

رافينيا من ناشئي فريق برشلونة، وتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول مطلع موسم 13/14.

خاض البرازيلي عدة تجارب احترافية على سبيل الإعارة، حيث لعب بقميص ناديي سيلتا فيجو وإنتر ميلان.

شارك رافينيا في 14 مباراة بقميص باريس سان جيرمان هذا الموسم (8 بالدوري و6 بدوري الأبطال)، لم يسجل وصنع 4 تمريرات حاسمة.

نابي كيتا vs لايبزيج

اللاعب الغيني انتقل على صفوف ليفربول الإنجليزي مطلع موسم 18/19 قادمًا من لايبزيج الألماني.

لم يسبق لكيتا مواجهة فريقه الألماني السابق بعد انتقاله إلى ليفربول.

وشارك كيتا في 10 مباريات في مختلف البطولات هذا الموسم رفقة ليفربول.

كوستا x تشيلسي

بات دييجو كوستا على موعد مع فريقه السابق تشيلسي الذي رحل عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 17/18.

كوستا الذي قضى بين صفوف تشيلسي 3 مواسم ونصف، سيواجه زملائه السابقين في فبراير المقبل.

سجل كوستا بقميص تشيلسي 59 هدفًا في 120 مباراة وساعدهم في الفوز بلقبين في الدوري.

ليست المرة الأولى التي يلعب فيها كوستا لأتليتكو مدريد، فاللاعب الإسباني انضم إلى صفوف روخيبلانكوس في انتقالات يناير موسم 2006/2007 إلا أنه خاض عدة رحلات احترافية على سبيل الإعارة حيث لعب لسبورتينج براجا، سيلتا فيجو وريال بلد الوليد.

ولم يسبق لكوستا مواجهة أتليتكو مدريد بقميص تشيلسي، لكن واجه بلوز بقميص روخيبلانكوس في نصف نهائي البطولة نسخة 13/14، تعادلا في مباراة الذهاب وفاز الفريق الإسباني في لقاء الإياب بنتيجة 3-1.