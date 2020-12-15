تقرير.. ماذا قدم الوافدين الجُدد في الاختبار الأول بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتهت منافسات الجولة الأولى من دوري we المصري بإقامة 8 مباريات على مدار الأيام الماضية، لتشهد احتلال الأهلي صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع كل من الزمالك وسيراميكا كليوباترا والاتحاد وأسوان.

خمس فرق تحتل المراكز الأخيرة بعد تلقيها الخسارة في الجولة الأولى وهي بيراميدز، إنبي، مصر المقاصة، المقاولون العرب والإنتاج الحربي.

وشهدت النسخة الحالية لدوري we المصري مشاركة البنك الأوهلي و سيراميكا كليوباترا لأول مرة في الدوري، بينما عاد غزل المحلة بعد غياب.

وبعد نهاية الجولة الأولى حصل سيراميكا كليوباترا أول ثلاث نقاط احتل بهم المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك، بينما يتواجد غزل المحلة بالمركز الثامن والبنك الأهلي في المركز العاشر ولكل منهما نقطة واحدة.

في ظهور سيراميكا كليوباترا الأول بدوري we المصري، سجل انتصارًا على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد.

وجاءت أهداف المباراة في الدقائق 42 عن طريق شريف عادل دابو من ركلة جزاء، و 58 عن طريق محمود نبيل.

وخرج البنك الأهلي الوافد الجديد للدوري متعادًلا من مواجهة وادي دجلة، بهدف لكل فريق.

وسجل صلاح أمين هدف التقدم لفريق وادي دجلة في الدقيقة 34 قبل أن يتمكن عاصم صلاح من إدراك هدف التعادل لفريق البنك الأهلي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

غزل المحلة الذي عاد لدوري الأضواء والشهرة بعد غياب سنوات، اقتنص تعادًلا ثمينًا أمام سموحة بهدف لكل فريق.

وتقدم الفريق السكندري بالهدف الأول في الدقيقة 59 عن طريق عبد الكبير الوادي، قبل أن يتمكن إسلام فؤاد من إدراك التعادل في الدقيقة 82.