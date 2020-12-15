لا تأجيل ولا انسحاب.. منتخب الشباب يؤكد خوض لقاء ليبيا في تصفيات أفريقيا

أكد مصدر مسئول في منتخب الشباب، أنه لا نية لتأجيل لقاء الفراعنة أمام ليبيا، أو انسحاب الفريق القومي من المباراة، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

قال المصدر إن منتخب الشباب سيخوض المباراة ومستمر في البطولة بشكل طبيعي، وقادر على تحقيق هدف الصعود لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال أفريقيا، خلال الفترة من

15 إلى 28 ديسمبر الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي اليوم الثلاثاء، على ملعب "المنزة"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في

البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.

أكد وليد ماهر، المتحدث الإعلامي لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، أن حالة ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب جيدة، ولا صحة لحجزه في أحد المستشفيات بتونس.

وقال ماهر، في تصريحات رسمية: "انتقل ربيع ياسين إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، بجانب أشعة على الصدر، وليس للحجز بالمستشفى، فهو بحالة جيدة للغاية، ولا يعاني من أعراض كورونا".