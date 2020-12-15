بوجبا مستمر مع مانشستر يونايتد رغم رغبته في الرحيل

تتجه نية بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، إلى البقاء في فريقه حتى نهاية الموسم في الصيف المقبل.
قال وكيل أعمال اللاعب "مينو رايولا" إن بوجبا سيبقى مع يونايتد حتى الصيف المقبل، لأنه من الصعب إتمام صفقة باهظةفي انتقالات يناير.
واعترف رايولا بأن اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، ليس سعيدًا في يونايتد، ويحتاج لتغيير الأجواء في "فترة الانتقالات المقبلة" لإحياء مسيرته، لكن بوجبا تعهدبعدها بالالتزام مع يونايتد.
كما اعترف رايولا بأنه من الصعب جدًا على الأندية الكبرى إتمام هذا النوع من الصفقات في يناير وسنرى ما يمكن أن يحدث في الصيف.
وخاض بوجبا، المنضم من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في 2016، 9 مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم، وبدأ أساسيًا ست مرات.
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