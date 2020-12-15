يستضيف فريق مانشستر سيتى نظيره ويست بروميتش ألبيون، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز، "البريميرليج".
ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتى و ويستبروميتش في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبوظبى.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة اليوم:
يفكر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بتشكيل فريقه خلال مواجهة اليوم ومن المتوقع أن يدفع بـ:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر
في الوسط: فيرناندينهو، كيفين دي بروين، رودي
في الهجوم: رحيم سترلينج، جابرييل خيسوس، رياض محرز
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل مانسشتر سيتي المتوقع أمام ويست بروميتش بالبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.