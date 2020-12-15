رئيس النصر السعودي ينفجر في وجه اللاعبين: "قدموا مستوى يليق بالفريق"

قام صفوان السويكت، رئيس النصر السعودي، بتوجيه انتقادات حادة وعنيفة لاعبي الفريق بعد المستوى المتواضع الذي ظهروا به خلال المباريات، منذ بداية الموسم الجديد.

كان النصر تلقى 6 هزائم خلال 8 مباريات، ليوجد في المركز الـخامس عشر، قبل الأخير في الدوري السعودي.

كتبت صحيفة "الرياضية السعودية"، بأن السويكت قام بالاجتماع

مع اللاعبين أمس الإثنين، خلال التدريبات، ووجه لهم انتقادات حادة وحملهم مسؤولية النتائج. وواصلت الصحيفة بأن رئيس النصر طالب لاعبي الفريق بتقديم مستوى أفضل، وعدم اختلاق أعذار، أو تبرير، أو اتهام المدرب بأنه السبب، مؤكدًا أن النصر لا يقف على لاعب أو رئيس، مؤكدًا بأن من يرغب في الرحيل منهم فليخبر إدارة النادي التي لن تقف بطريقه.

أضافت الصحيفة، بأن رئيس النادي طالب اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم وتحسين الصورة التي قدموها منذ بداية الموسم الجاري، لتعويض النقاط التي خسرها الفريق، وقدم لهم تعهدًا بصرف المستحقات المتأخرة خلال الأيام المقبلة.

يواجه النصر فريق الرائد غدًا الأربعاء بكأس خادم الحرمين الشريفين.