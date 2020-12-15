تعرف علي أهم مباريات اليوم الثلاثاء بالدوريات الكبرى والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء ، مباريات عديدة في الدوريات الأوربية الكبرى ، بالدورى الإنجليزى والألمانى واللإسباني و الإيطالي .
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم:
ريال مدريد × أتلتيك بلباو – الحادية عشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
وولفرهامبتون × تشيلسي – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مانشستر سيتي × وست بروميتش – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنجلادباخ – السابعة والنصف مساء
فيردر بريمن × بوروسيا دورتموند – التاسعة والنصف مساء
شتوتجارت × يونيون برلين – التاسعة والنصف مساء
هيرتا برلين × ماينز – التاسعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
أودينيزى × كروتوني – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4
بينيفينتو × لاتسيو – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
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