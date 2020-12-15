اليوم.. أسوان يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش

يختتم فريق أسوان، بقيادة سامى الشيشينى، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثانية في الدورى الممتاز، ومن المقرر إقامتها في الثانية والنصف غداً الأربعاء على ملعب بتروسبورت، حيث يأمل أبناء الجنوب في مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف فى الجولة الأولى.

يفتقد فريق أسوان أمام طلائع الجيش كلًا من، عمر رضوان، حارس

مرمى الفريق، تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية، كما يفتقد عمرو ناصر بعد تعرضه لجزع فى الرباط الداخلي للركبة، وأيضًا يغيب محمود صلاح لاعب أسوان لتعرضه لتمزق فى العضلة الخلفية.

من جهته، أعرب سامى الشيشينى، المدير الفنى لأسوان، عن سعادته بحصد أول ثلاث نقاط فى الدورى مع أبناء الجنوب

فى الاختبار الأول له بشكل رسمى مع الفريق.

قال الشيشينى: كرم من عند ربنا أنى أحصد النقاط الثلاث، لسه مجمعين الفريق فى 25 يومًا، حوالى 25 لاعبًا، أغلبهم مكانش بيلعب مع فريقه، وكل الأندية طمعانة فينا، واشتغلنا فى حدود إمكاناتنا اشتغلنا على تضييق المساحات مع إنبى وحسم الهدف وتغلبنا على واحد من أفضل المدربين فى الدورى، وتغيير هيثم كان كرم من ربنا وأحيي اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الإدارة ربنا كرمنا بثلاث نقاط نبنى عليها فى المرحلة المقبلة.