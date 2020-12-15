الليلة .. ريال مدريد يواجه أتليتك بلباو في الدورى الإسبانى

يلتقى الفريق الملكى ريـال مدريد نظيره أتليتكو بلباو مساء اليوم الثلاثاء، علي ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدورى الإسبانى .

ومن المقرر ان تبدأ مباراة ريـال مدريد وأتليتكو بلباو

، في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة صباح الأربعاء بتوقيت أبوظبى.

ويحتل ريـال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدورى الإنجليزى

حتي الأن برصيد 23 نقطة، بينما يأتي أتليتك بلباو في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

ويحتل صدارة الدورى الإسباني حتي الأن فريق ريـال سويسداد برصيد 26 نقطة، بينما يأتي بعده في الوصافة أتليتكو مدريد برصيد 26 نقطة ، متساويا مع سوسيداد في لاعدد النقاط ، ولكن متأخرًا عنه بفاغرق الأهداف.