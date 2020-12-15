بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة تشيلسي وولفرهامبتون في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 15-12-2020 ضمن الجولة 13 من الدوري الانجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “تشيلسي وولفرهامبتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

تقام مباراة تشيلسي وولفرهامبتون على ملعب مولينيو، بإدارة من الحكم الانجليزي “ستيوارت أتويل”، وتنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

انزلق المستضيف “ولفرهامبتون” إلى النصف السفلي في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، بعدما خسر مباراتين متتاليتين امام “ليفربول وأستون فيلا”، عقب اخر فوز له وكان على حساب آرسنال في الجولة 11.

ولم يخسر ولفرهامبتون على أرضه في آخر خمس مباريات سوى مرة واحدة، وتعادل مباراتين وفاز في مثلهما، ويتواجد الذئاب في المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 2، وهُزم في 5.

ويعاني ولفرهامبتون على مستوى التهديف حيث سجل لاعبوه 11 هدف فقط كرابع أسوأ هجوم في الدوري الانجليزي، وأزداد الوضع سوءًا بتعرض هدافه ونجمه المكسيكي “راؤول خيمينيز” لإصابة خطيرة على مستوى الرأس ستبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

على الجانب الآخر، يأتي “تشيلسي” إلى مولينو محملاً بالخسارة أمام “إيفرتون” في الجولة الماضية، وحملت هذه المباراة رقم سلبي لرجال لامبارد حيث لم يسددوا أي تسديدة على مرمى التوفيز خلال الشوط الثاني بالكامل.

وقبل تعرضه للهزيمة الماضية، كان تشيلسي قد وصل إلى 9 مباريات دون خسارة في الدوري الانجليزي حيث فاز في 5 وتعادل في 4 مع الحفاظ على نظافة شباكهم في 6 مباريات منها وسط تألق غير عادي من الحارس السنغالي “إدوارد ميندي”.

ويقبع تشيلسي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 22 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الصدارة، وسجل لاعبو البلوز 25 هدف كثاني أقوى هجوم في الدوري الانجليزي، واهتزت شباكه 12 مرة.

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تشيلسي – ولفرهامبتون

????الدوري الانجليزي (الجولة 13)

????️ملعب مولينيو

⌚تبدأ في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

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