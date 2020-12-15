شكرا لقرائتكم خبر عن وليد ماهر: ربيع ياسين بخير ولا صحة لحجزه في إحدى المستشفيات بتونس والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد ماهر، المتحدث الإعلامي لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، أن حالة ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب جيدة، ولا صحة لحجزه في إحدى المستشفيات بتونس.

وقال ماهر، في تصريحات رسمية: «انتقل ربيع ياسين، إلى المستشفي لإجراء بعض الفحوصات، بجانب أشعة على الصدر، ليس للحجز بالمستشفي، فهو بحالة جيدة للغاية، ولا يعاني من أعراض كورونا».

وأصيب ياسين بفيروس كورونا، خلال تواجده في تونس، لقيادة شباب الفراعنة، في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب، المقرر إقامتهما بموريتانيا عام 2021.