شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يصل مسقط لحضور عمومية المجلس الآسيوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صل اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط، المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لحضور اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الآسيوي وأيضا التصويت على المدينة المستضيفة للألعاب الآسيوية للعام 2030 من بين الدوحة والرياض.

وكان في استقبال حسن مصطفى الشيخ بدر الرواس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية وتم تبادل الحديث بين الطرفين.

ووصل أيضا اليوم شابدور رستم رئيس اللجنة الأولمبية الأوزبكية وكان في استقباله طه الكشري الأمين العام باللجنة الأولمبية العمانيةوسيتم التصويت على المدينة الفائزة باستضافة أولمبياد آسيا 2030 يوم غد الأربعاء. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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