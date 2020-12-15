شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطلب شريط مباراة الجونة وطلائع الجيش.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب على ماهر المدير الفنى للمصرى شريط مباراة الجونة مع طلائع الجيش التى أقيمت فى الجولة الأولى للدورى لدراسته وتحديد مواطن القوة والضعف بفريق الجونة الذى سيواجهه فى الجولة الثانية للدورى بعد غد الخميس.

ويعكف على ماهر على دراسة بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى مباراة الإسماعيلى لدراستها جيدا، حيث من المتوقع أن يجرى المدير الفنى بعض التغييرات فى التشكيلة الأساسية من أجل خطف نقاط اللقاء المقبل أمام الجونة.

كان المصرى تعادل مع الإسماعيلى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت الفريقين أول أمس الأحد، باستاد برج العرب، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ليكتفى الفريقان بنقطة وحيدة فى أولى المباريات .

ودخل المصرى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من "أحمد مسعود فى حراسة المرمى، أحمد شوشة، حسن علي، عمرو موسي، كريم العراقى فى خط الدفاع، فريد شوقي، اسلام عطية، عمر كمال، مصطفى سلطان، محمد عنتر فى خط الوسط، أوستن أموتو فى خط الهجوم".

فيما دخل الإسماعيلى، المباراة، بتشكيل مكون من: "محمد فوزى فى حراسة المرمى، محمود البدرى، محمد هاشم، مروان الصحراوى، محمد بيومى فى خط الدفاع، عماد حمدى ومحمود دونجا وأمامهما أرى بابل ومحمد عادل وأحمد مدبولى فى خط الوسط، فخر الدين بن يوسف فى خط الهجوم".