شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. فتح القيد الشتوى 28 يناير بسبب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على فتح القيد الشتوى أحد أيام 27 أو 28 يناير المقبل من أجل منح الأندية الأربعة المشاركة فى أفريقيا وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب، فرصة لقيد لاعبيها الجدد فى القائمة الأفريقية قبل يوم 31 يناير.

وكان من المقرر فتح القيد في شهر فبراير قبل أن يتراجع مسئولو اتحاد الكرة ويتم الاتفاق على فتح القيد نهاية شهر يناير من أجل قيد الأندية للاعبيهم الجدد في القائمة الأفريقية للأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية وهى الأهلى والزمالك بدورى أبطال أفريقيا وبيراميدز والمقاولون العرب فى البطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخطر وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الأندية الأندية خلال الساعات المقبلة بالمواعيد النهائية لفتح القيد الشتوي.

وفي سياق مغاير استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق على إيقاف رمضان صبحى لاعب بيراميدز مباراة واحدة بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الأول بالدورى، خاصة أن تقرير الحكم محمد الصباحى لم يتضمن أى إدانة للاعب تستوجب إيقافه أكثر من مباراة أو إحالته للجنة الانضباط.

وحصل رمضان صبحى على البطاقة الصفراء أثناء المباراة، قبل أن يحصل على الحمراء بعد انتهاء اللقاء بداعٍ اعتراضه على قرارات الحكم.

فى السياق ذاته، يقوم الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بتجهيز أحمد فتحى من أجل قيادة الجبهة اليمنى للفريق السماوى فى المباراة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الخميس على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.