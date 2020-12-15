شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب زملكاوى ضمن ضحايا مستريح روض الفرج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض يوسف على مهاجم فريق الشباب بنادى الزمالك مواليد 99 وشقيقه أحمد على وعدد كبير من أهالى منطقة روض الفرج لعملية نصب واحتيال فى قضية توظيف أموال تخطت المليون جنيه من قبل أحد الأشخاص يعمل فى تجارة المواد الغذائية والتموينية هارب حاليا، حيث تم تحرير عدد كبير من المحاضر والقضايا في قسم روض الفرج مرفقه بكل الايصالات التي وقعها المتهم لضحاياه بل إن لاعب الزمالك وعدد كبير من أهالي منطقة روض الفرج حصلوا على أحكام قضائية بالحبس ضده كان آخرها حكمين بالسجن لمدة عام كل حكم خاص به لمدة 6 أشهر حصل عليه لاعب الزمالك وشقيقه من محكمة جنح روض الفرج في القضيتين رقم 4427 و 4428 بتاريخ 14 نوفمبر الماضي.

من جانبه، كشف يوسف علي لاعب الزمالك تفاصيل القضية مؤكدا أن هذا الشخص يعمل لدى نسيبه فى محل تموين بمنطقة سكنهم بروض الفرج، ومنذ عدة أشهر أوهم المتهم وشقيقه أهالى المنطقة الذين يترددون على محل التموين الخاص بنسيب الأول بأنهم قادرون على توظيف أموالهم بنسب أرباح متغيرة فى تجارة المواد الغذائية، وبالفعل اقتنع عدد كبير من أهالي وشباب المنطقة بالكلام وبدأت خيوط عملية النصب لهذا الثالوث مع ضحاياهم وجمع المتهم أموال الضحايا واستمر في سداد أرباح أهالي المنطقة لما يقرب من 4 أشهر ثم توقفت الأرباح لما يقرب من شهرين وبدأ الجميع يشتكي من امتناعه عن سداد الأرباح والتي اتبعها رفض شقيق المتهم ونسيبه من إعادة المبالغ التى حصلوا عليها لأصحابها بعد اختفاء شريكهم وهروبه من المنطقة تماما.