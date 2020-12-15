شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يخطر الاتحاد الدولى بالإجراءات الاحترازية لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن إخطار الاتحاد الدولى للعبة بالإجراءات الاحترازية الخاصة ببطولة العالم التى ستستضيفها مصر أبريل المقبل باستاد القاهرة للاطلاع عليها قبل إرسالها إلى الدول المشاركة.

كما كشف الحسينى مسبقا عن حضور لجنة من قبل الاتحاد الدولى خلال الفترة من 25 حتى 29 يناير المقبل إلى القاهرة لمعاينة ملاعب استاد القاهرة والفنادق التى ستسضيف بطولة العالم للشباب والناشئين والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل المقبل، على أن يتم إعلام الدول بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وقال الحسينى إن اللجنة ستلتقى بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للاطلاع على الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، كما أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن بدء تلقى تأكيدات الدول المشاركة فى بطولة العالم للشباب والناشئين بدءًا من منتصف فبراير المقبل.

من ناحية أخرى قرر اتحاد السلاح إقامة الانتخابات بالقائمة الكاملة من 12 عضوا منهم 3 سيدات من 12 عضوا منهم 3 سيدات بعد موافقة أعضاء الجمعية بنسبة 100%، كما تم الموافقة على إلغاء بند الـ 8 سنوات.

وعقدت الجمعية العمومية لاتحاد السلاح لمناقشة الميزانية والحساب الختامى وغير العادية لتغيير بعض بنود اللائحة، شهر أكتوبر الماضى، وكان من المقرر أن تشهد الجمعية العمومية إجراء انتخابات على أماكن العضوية الشاغرة، إلا أنه لم يتقدم سوى أحمد نبيل على مقعد تحت السن، وتم إعلان فوزه بالتزكية.