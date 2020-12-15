المسابقات تستقر على إيقاف رمضان صبحى مباراة واحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق على إيقاف رمضان صبحى لاعب بيراميدز مباراة واحدة بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الأول بالدورى، خاصة أن تقرير الحكم محمد الصباحى لم يتضمن أى إدانة للاعب تستوجب إيقافه أكثر من مباراة أو إحالته للجنة الانضباط.

وحصل رمضان صبحى على البطاقة الصفراء أثناء المباراة، قبل أن يحصل على الحمراء بعد انتهاء اللقاء بداعٍ اعتراضه على قرارات الحكم.

فى السياق ذاته، يقوم الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بتجهيز أحمد فتحى من أجل قيادة الجبهة اليمنى للفريق السماوى فى المباراة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الخميس على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز. أحمد فتحى غاب عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، التى جمعتهما السبت الماضى على استاد الدفاع الجولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورى، وانتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 2 / 1، وذلك بسبب تعرض الجوكر للإصابة بفيرس كورونا، وشفائه قبل المباراة بيومين فقط، ما جعل اللاعب يغيب عن اللقاء لعدم الجاهزية الفنية حينها. فى الوقت ذاته ارتفعت أسهم المهدى سليمان للعودة لحراسة عرين فريقه أمام الزمالك، حيث يعد المهدى الحارس الأول للفريق منذ الموسم المنقضى، وتولى شريف إكرامى حراسة عرين بيراميدز فى المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى. ويسعى الجهاز الفنى لبيراميدز وخالد عبد الله مدرب حراس مرمى الفريق منح الحراس الثلاثة المهدى سليمان وشريف إكرامى وأحمد الشناوى فرصة المشاركة بشكل دورى ومستمر من أجل المحافظة على مستواهم وجعلهم جميعًا جاهزون للاستعانة بهم فى أى وقت. وكان الزمالك حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وجاء بمثابة مُصالحة لجماهير قلعة ميت عقبة، عقب الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق، بداية من الخسارة أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، وتبعها الخروج من دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بالهزيمة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستعيد الأبيض انتصاراته مع بداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية، التى يسعى للمنافسة على لقبها.

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