شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 18 هدفاً فى حصاد الجولة الأولى من الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مساء أمس الاثنين منافسات الجولة الافتتاحية بالموسم رقم 62 للدورى الممتاز المصرى بتعادل سموحة مع غزل المحلة (1 – 1) على ملعب الإسكندرية الدولى.

النتائج الإيجابية للصاعدين كانت أبرز ظواهر هذه الجولة حيث تفوق سيراميكا على الإنتاج الحربي في ختام اليوم الأول (2 – 0) مساء الجمعة، وفرض البنك الأهلي التعادل على وادي دجلة (1 – 1) في افتتاح مباريات اليوم الثاني عصر السبت.

وكانت منافسات هذا الموسم قد انطلقت عصر الجمعة بفوز أسوان على مضيفه إنبي (1 – 0) بعدها تعادل طلائع الجيش مع الجونة (1 – 1) وفي اليوم الثاني حقق الاتحاد السكندري مفاجأة من العيار الثقيل عندما قلب تأخره أمام بيراميدز بهدف لفوز (2 – 1) على ملعب الدفاع الجوي وفي نفس اليوم حقق الزمالك فوزاً ثميناً على المقاولون العرب (2 – 0) على ملعب الكلية الحربية.

أما مباريات اليوم الثالث التي أقيمت مساء الأحد فقد شهدت التعادل السلبي الوحيد في هذه الجولة بين المصري والإسماعيلي على ملعب الجيش ببرج العرب في المواجهة الأولى ثم حقق الأهلي (حامل اللقب) فوزا مهما على مصر للمقاصة (3 – 1) على ملعب السلام.

ونستعرض أبرز أرقام هذه الجولة على النحو التالي

- عدد المباريات: 9 مباريات

- حالات الفوز: 5 (منها 4 خارج الأرض)

- حالات التعادل: 4 (منها1 سلبي)

- عدد الأهداف: 18 هدفاً

- الأشواط: 8 أهداف فقط في الأشواط الأولى و10 في الثانية

- أهداف من علامة الجزاء: (أحمد سمير لاعب الجيش - شريف دابو من سيراميكا كليوباترا– علي معلول من الأهلي).

- ركلات جزاء مهدرة: 1 (عبد الله السعيد لاعب بيراميدز)

- أهداف الأجانب: 3 ( الزامبي والتر بواليا من الجونة – التونسي علي معلول من الأهلي – المغربي عبد الكبير الوادي من سموحة)

- أهداف البدلاء: 3 (هيثم الفيل من أسوان – خالد الغندور من الاتحاد – إسلام فؤاد من غزل المحلة)

- أهداف عكسية: 1 (خالد الحسيني من المقاولون)

- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (5 أهداف) – لاعبو الوسط (10 أهداف) – المدافعين (3 أهداف).

- أكبر المسجلين: صلاح أمين لاعب المقاصة (39 سنة).

- أصغر المسجلين: عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري (21 سنة).

- بطاقات صفراء: 22 إنذار

- الكروت الحمراء: 1 (رمضان صبحي لاعب بيراميدز)

ظهرت الأهداف القاتلة في هذه الجولة وكانت بدايتها من عاصم صلاح الذى سجل هدف التعادل للبنك الأهلى في شباك دجلة بالدقيقة 95، فيما سجل خالد الغندور هدف فوز الاتحاد على بيراميدز في الدقيقة 96 ، وسجل إسلام فؤاد هدف التعادل لغزل المحلة في شباك سموحة بالدقيقة 82 .

سجل عاصم صلاح أول أهداف البنك الاهلى في تاريخ مسابقة الدوري بعدما سجل هدفاً قاتلا في شباك وادى دجلة باللحظات القاتلة من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابى 1-1 .

تمكن اللاعب الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة من تسجيل أسرع هدف في مسابقة الدوري هذا الموسم، في مرمى طلائع الجيش ، واحتاج "والتر بواليا إلى 18 ثانية فقط لتسجيل هدفه الأول في الموسم الجديد ، ليكون تاسع لاعب أجنبي يسجل مع الدقيقة الأولى في الدوري.

واصل عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز كتابة فصول جديدة من كتاب تاريخ الدوري المصري، بعدما افتتح أهداف فريقه في الموسم الجديد للدوري ، ووصل عبد الله السعيد لهدفه الشخصي رقم 109 في الدوري المصري، ليعادل رقم محمود الخطيب أسطورة الأهلي، كخامس أفضل هداف في تاريخ المسابقة ، السعيد سجل 23 هدفا بقميص بيراميدز و50 هدفا بقميص الأهلي و36 هدفا بقميص الإسماعيلي، ليتساوى مع بيبو صاحب الـ 109 هدفا بقميص الأهلي، ويصبح خامس أفضل هداف في تاريخ الدوري المصري.

عادل محمد عبد المنصف الحارس المخضرم لنادي وادي دجلة، رقم فرانشيسكو توتي أسطورة روما الإيطالي ، مشاركة صاحب الـ43 عاما أمام البنك الأهلي، تعني مشاركته للموسم الـ25 على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز ، ويعد عبد المنصف أكثر لاعب شارك في عدد من المواسم المتتالية في الدوري المصري بـ 25 موسم، ومتفوقا على حسام حسن أسطورة الكرة المصرية، والذي شارك في 22 موسم في الدوري المصري -ليسوا متتاليين-.

أوسة عادل أيضا فرانشيسكو توتي أسطورة روما، وباولو مالديني اللذان شاركا في 25 موسم متتالي رفقة روما وميلان، فيما اقترب من هوجو جاتي النجم الأرجنتيني الذي شارك في 26 موسم متتالي بالدوري الأرجنتيني.

أهداف الجولة

أسوان 1-0 انبى

طلائع الجيش 1-1 الجونة

سيراميكا 2-0 الإنتاج الحربى

البنك الاهلى 1-1 وادى دجلة

الاتحاد السكندرى 2-1 بيراميدز

الزمالك 2-0 المقاولون العرب

الاهلى 3-1 مصر المقاصة

غزل المحلة 1-1 سموحة