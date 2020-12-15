شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مصطفى يدعو شوبير لزيارة الزمالك ويؤكد: لا خلاف مع فاروق جعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد مصطفى نجم الزمالك السابق وعضو لجنة الحكماء بالقلعة البيضاء، الدعوة إلى الإعلامى أحمد شوبير لزيارة نادى الزمالك، وقال مصطفى فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: عايزين نشوفك فى النادى زى زمان ونسهر فى النادى، وكلنا إخوات وكلنا واحد وكنا نسعد بوجودك معنا، وأنا ما دخلتش النادى من 5 سنين وأتمنى نرجع الحاجات الحلوة، وكنت بتمنى من ربنا يطول فى عمرى عشان أدخل النادى اللى اتربيت فيه، أنا طالع من نادى الزمالك ومش طالع مطرود من الأهلى كما ردد البعض.

وأضاف: اجتمعت مع لجنة الحكماء مرتين، اللجنة بتاعتنا استشارية فقط، أشرف قاسم وأيمن يونس وعد الحليم أولاد النادى المخلصين والزمالك رجع لأهله وأولاده.

واختتم: لم يحدث أى خلاف بينى وبين فاروق جعفر، واتغلبنا من كوتوكو فى أفريقيا وبعد ما رجعت مع الزمالك كلمت طارق سليم وحذرته وقولتله على كل حاجة والأهلى خد البطولة وقتها.

من جانبه، أثنى الإعلامى أحمد شوبير على تجربة المواجهة الودية فى الزمالك بين الفريق الأول وفريق الشباب وقال: الأمور تتحسن فى نادى الزمالك وهناك انفراجة مالية خلال 48 ساعة، وسيتم صرف المستحقات، والفريق لعب مباريات ودية وفاز على الشباب ومحمد أشرف روقة شارك، والأمور تسير بشكل جيد، وفكرة انك تعمل مباراة مع الشباب فكرة ممتازة لأنها بتدى حساسية المباريات للجميع، وتمنح المدير الفنى فرصة لمتابعة الناشئين.

وأضاف: أتذكر عندما كنت فى الأهلى واجهنا فريق تحت 17 سنة، خلال وجود مستر هديكوتي وكان معى أسماء كثيرة فى الفريق الأول وكانت فرصة لمتابعة الناشئين، وأتذكر أن البدرى لعب فى الفريق الأول وهو عنده 17 سنة وكذلك زكريا ناصف، وعلاء ميهوب أيضاً كان بيلعب مع الفرق الكبيرة وهو صغير.

واختتم: أشرف قاسم أكد أنه سيتم تكرار التجربة والمباراة شهدت مشاركة الكثير من بدلاء مثل عواد وجنش وأسامة فيصل سجل، ومحمود عبد العزيز عاد من جديد.